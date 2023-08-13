SHOT: В Белгороде беспилотник попал в многоквартирный жилой дом

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В Белгороде прогремел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
О взрыве начали говорить жители города, у которых пострадал многоэтажный дом и автомобиль.
По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, причиной происшествия стал украинский беспилотник.
Уточняется, что в результате взрыва никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области за эти сутки предотвращено три попытки террористической атаки беспилотниками ВСУ. На территории всей области сегодня неоднократно срабатывала система ПВО.
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По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, причиной происшествия стал украинский беспилотник.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области за эти сутки предотвращено три попытки террористической атаки беспилотниками ВСУ. На территории всей области сегодня неоднократно срабатывала система ПВО.
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Анастасия Чинкова