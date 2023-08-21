SHOT: В Дагестане за драку задержан боец ММА «Мурад Легенда»

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В Дагестане за мелкое хулиганство задержан боец поп-ММА Мурад Легегда (настоящее имя — Исрапил Рамазанов). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Источники SHOT сообщают, что Исрапилов был задержан за конфликт с несколькими людьми: по словам очевидцев, вначале он громко ругался с ними в парке Дербента, а потом полез драться с охранниками.
В настоящее время он и его спутники находятся в местном полицейском участке.
23 июля 37-летнего Рамазанова госпитализировали в городскую клиническую больницу Москвы. Звезда ММА поступил в медицинское учреждение с переломом скулы, носа и челюсти, однако, уже через день покинул больницу.
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В настоящее время он и его спутники находятся в местном полицейском участке.
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Артем Путинцев