SHOT: В Госдуму и Минфин поступили сообщения о минировании от «противников уничтожения ЛГБТ»

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Неизвестные, представившись партизанским движением против уничтожения трансгендеров и ЛГБТ, сообщили об угрозе взрыва в Госдуме, сообщает телеграмм-канал SHOT.
По данным портала, официального подтверждения информации о взрывных устройствах не поступало.
Личности звонивших не установлены. Неизвестные представились партизанским движением против уничтожения трансгендеров и ЛГБТ. В ходе телефонного разговора, сторонники движения сообщили о минировании зданий Госдумы и Минфина.
В настоящее время информация уточняется.
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Личности звонивших не установлены. Неизвестные представились партизанским движением против уничтожения трансгендеров и ЛГБТ. В ходе телефонного разговора, сторонники движения сообщили о минировании зданий Госдумы и Минфина.
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Анастасия Крестьянова