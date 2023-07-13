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SHOT: В Госдуму и Минфин поступили сообщения о минировании от «противников уничтожения ЛГБТ»

13 июля 2023, 13:56

Фото: iStock/OxAvdeenko

Неизвестные, представившись партизанским движением против уничтожения трансгендеров и ЛГБТ, сообщили об угрозе взрыва в Госдуме, сообщает телеграмм-канал SHOT.
По данным портала, официального подтверждения информации о взрывных устройствах не поступало.

Личности звонивших не установлены. Неизвестные представились партизанским движением против уничтожения трансгендеров и ЛГБТ. В ходе телефонного разговора, сторонники движения сообщили о минировании зданий Госдумы и Минфина.


В настоящее время информация уточняется.

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#Госдума
#минирование
#ЛГБТ
#Минфин
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Врачи скорой помощи Сергиева Посада откачали наглотавшуюся воды купальщицу
13 июля 2023, 13:45

Фото: Минздрав МО

Бригада Сергиево-Посадской подстанции скорой помощи спасла женщину, едва не утонувшую в водоёме. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
На подстанцию поступил вызов с поводом «больной без сознания». Начавшую тонуть женщину вытащили из воды оказавшиеся рядом люди. 

Через 19 минут машина скорой помощи подъехала к месту происшествия. Женщина была без сознания. После опроса очевидцев, осмотра пациентки и кардиомониторинга специалисты поставили диагноз «Утопление в пресной воде, кома».
 
Медики санировали верхние дыхательные пути пациентки, ввели препараты через катетеры и выполнили интубацию трахеи трубкой. Затем её перевели на аппаратную искусственную вентиляцию лёгких.
 
Предупредив стационар о тяжести состояния женщины, бригада зафиксировала её ремнями безопасности и под контролем кардиомонитора доставила в Сергиево-Посадскую районную больницу. Минуя приёмный покой, пострадавшую госпитализировали в отделение анестезиологии и реанимации, где она пришла в себя на следующие сутки. 

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#Минздрав МО
#скорая помощь
#купание
#ЧП
#Московская область
#Подмосковье
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В Ижевске в ДТП с самокатом погибла девушка
13 июля 2023, 13:29

Фото: istockphoto/Kathrine Andi

На набережной Ижевска 11 июля случилась авария с участием электросамоката и автомобиля.
Udm.info пишет, что 37-летний мужчина вместе с девушкой ехали на электросамокате. Мужчина не справился с управлением и выехал на проезжую часть. Он врезался в автомобиль, за рулем которого находилась 55-летняя женщина.
 
Девушка от столкновения с машиной получила смертельную травму. Мужчина госпитализирован.

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#электросамокат
#ДТП
#Ижевск
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В Москве в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали актрису Марину Неёлову
13 июля 2023, 13:04

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В начале июля 76-летняя советская и российская актриса почувствовала себя плохо. С болями в животе она обратилась в несколько столичных клиник.
Mash пишет, что актрису госпитализировали: у неё нарушился водно-электролитный баланс и развились системные воспалительные процессы. Медики диагностировали неинфекционный гастроэнтерит и колит. На дополнительном обследовании врачи выявили новообразование в кишечнике и назначили тотальную биопсию.

Неёлова находится под постоянным присмотром врачей.

Все спектакли с участием актрисы в московском «Современнике» отменены на неопределенный срок.

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#Неёлова
#Современник
#театр
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В Абхазии четвертый день ищут москвичку, которую унесло течением реки
13 июля 2023, 11:42

Фото: iStock/eugenesergeev

Спасатели четвертый день ищут москвичку, которую унесло течением реки во время сильного ливня в Абхазии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.
По данным МЧС, утром в воскресенье, 9 июля, туристку из Москвы, которая отдыхала вместе с мужем в Гагрском районе, унесло течением реки. Как сообщают очевидцы, происшествие случилось в селе Алахадзы Гагрского района.

Женщина переходила через маленький ручей, в момент, когда резко поднялся уровень реки, ее смыло вместе с мостиком.

В ведомстве сообщили, что ведение поисков продолжается. 

Ранее глава МЧС республики Абхазия Лев Квициния рассказывал, что поиски пропавшей туристки из Москвы идут в селе Агараки в Гадаутском районе.

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#Абхазия
#туристка
#Москва
#река
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В аэропорту Пулково опровергли новость о проникновении пассажира на борт через механизм шасси
13 июля 2023, 11:10

Фото: iStock/Ralf Geithe

СМИ сообщали о том, что в Санкт-Петербурге задержан на взлетно-посадочной полосе 27-летний пассажир, который предпринял попытку пробраться в салон самолета через багажное отделение и улететь домой в Дагестан.
Telegram-канал Mash писал, что службе безопасности аэропорта Пулково мужчина рассказал, что очень хотел улететь домой, но денег на билет ему не хватало.
 
В пресс-службе Пулково опровергли данную информацию. Там сообщили, что повышены меры безопасности. Все пассажиры проходят тщательный досмотр и паспортный контроль. Всё это исключает случаи незаконного проникновения на контролируемую территорию аэропорта.
 
Распространяемые в Telegram-каналах новости о проникновении пассажира на борт не соответствуют действительности, сообщили в пресс-службе. 

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#Пулково
#самолет
#борт
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Роспотребнадзор выяснил, что стало причиной отравления 36 воспитанников детского сада в Орске
13 июля 2023, 10:51

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Причиной массового отравления детей в Оренбургской области стал йогурт, изготовленный на Новотроицком молокозаводе.
Роспотребнадзор провёл экспертизу и обнаружил в йогурте стафилококковый энтеротоксин А. По версии ведомства, детям стало плохо из-за неправильного хранения продукта и нарушения санитарно-эпидемиологических правил в учреждениях.
 
Поставки всей продукции Новотроицкого молокозавода приостановлены в детсады и в магазины.
 
Напомним, в Орске отравилось 36 детей. Среди которых 9 были экстренно госпитализированы.

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#Роспотребнадзор
#детский сад
#отравление
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Скончался житель Волгограда, на которого упала доска со строящегося здания
13 июля 2023, 10:34

Фото: iStock/Motortion

Волгоградец, на которого упала доска со строящегося здания в центре города, умер в реанимации. Об этом сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Сообщается, что во вторник вечером, 11 июля, на мужчину с высоты строящегося здания в центре Волгограда упала доска от опалубки. От полученного удара мужчина упал на бетонную лестницу, которая ведет к пойме реки Царица.

По данным комитета здравоохранения области, пострадавший был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии.

В комитете дополнили, что травмы, которые получил мужчина, оказались несовместимыми с жизнью, в результате чего он скончался.

Отмечается, что сотрудники следственного комитета, полиции и прокуратуры начали проверку по факту происшествия.

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#Волгоград
#стройка
#происшествия
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В аэропорту Пулково мужчина хотел пробраться на борт через механизм шасси
13 июля 2023, 10:25

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

В Санкт-Петербурге задержан на взлетно-посадочной полосе 27-летний пассажир, который предпринял попытку пробраться в салон самолета через багажное отделение и улететь домой в Дагестан.
Telegram-канал Mash пишет, что службе безопасности аэропорта Пулково мужчина рассказал, что очень хотел улететь домой, но денег на билет ему не хватало.

Тогда молодой человек решил перелезть через забор аэропорта. Он сбежал от охраны и нашёл нужный самолет. Мужчина планировал через стойки шасси пробраться в багажное отделение и улететь.
 
Мужчину сняли с рейса, усилив охрану аэропорта. Весь маршрут безбилетника проверили кинологи с собаками, но ничего подозрительного не было обнаружено.

В пресс-службе Пулково опровергли данную информацию. Там сообщили, что повышены меры безопасности. Все пассажиры проходят тщательный досмотр и паспортный контроль. Всё это исключает случаи незаконного проникновения на контролируемую территорию аэропорта.
 
Распространяемые в Telegram-каналах новости о проникновении пассажира на борт не соответствуют действительности, заверили в пресс-службе. 

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#Санкт-Петербург
#Пулково
#Дагестан
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В Туапсинском районе Краснодарского края обнаружены тела двух человек, которые пропали во время потопа
13 июля 2023, 10:15

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Найдены тела двух человек, которые считались пропавшими без вести во время потопа в Туапсинском районе.
Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено на Кубани из-за исчезновения четырех человек после подтоплений. Дом и машину жителей Туапсинского района смыло в реку Казачья Щель, сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета РФ.

Пропавшими названы 67-летний мужчина, 15-летний подросток, а также две девушки — 19 и 23 лет. Поисково-спасательная операция сейчас проходит в акватории Черного моря и вдоль прибрежной линии. А ход расследования уголовного дела поставлен на контроль лично руководителем краевого следственного управления Андреем Масловым.

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#Туапсе
#Краснодарский край
#потоп
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