Shot: в Хургаде выловили акулу, которая плавала рядом с пляжем, где погиб россиянин

РИА Новости/Юрий Сомов
Отдыхающие в Хургаде российские туристы рассказали, что спасатели выловили акулу
Сегодня в Хургаде акула напала на уроженца Архангельской области. Shot пишет, что в ближайшее время к месту ЧП может приплыть ещё больше хищниц на следы крови. Но одну акулу уже поймали. Возможно, именно она растерзала россиянина.
Одна из туристок сообщила, что сначала акула откусила ногу 23-летнего россиянина, а потом унесла его полностью под воду.
Возможно, подплыть к людям акула могла из-за отсутствия защитных сеток, которые могут отогнать их.
Ранее сообщалось, что в Хургаде россиянин, на которого напала акула, погиб на глазах у отца.
Одна из туристок сообщила, что сначала акула откусила ногу 23-летнего россиянина, а потом унесла его полностью под воду.
Ранее сообщалось, что в Хургаде россиянин, на которого напала акула, погиб на глазах у отца.
Мария Фирсова