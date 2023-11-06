SHOT: В Израиле одна из ракет «Железного купола» упала на жилые дома

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В израильском городе Ришон-ле-Цион одна из ракет ПВО «Железный купол» по неизвестной пока причине сменила траекторию и упала на жилой сектор, пишет Telegram-канал SHOT. В других каналах очевидцы уже публикуют видео с места событий.
Вечером 5 ноября Израиль и Палестина продолжили обмениваться ракетными ударами. Ранее представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил, что израильские военные полностью окружили Газу, но гуманитарный коридор для выезда из города на юг продолжит работать. Вместе с этим, ЦАХАЛ продолжил массированные удары по ряду объектов ХАМАС в Газе.
В ответ хамасовцами были выпущены ракеты по Тель-Авиву и центральным городам Израиля. Сейчас там уже второй раз за вечер cлышны сигналы воздушной тревоги и работает система ПВО.
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