SHOT: В Краснодарском крае отравились не менее 29 дорожников, строящих трассу Краснодар – Керчь

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Пятнадцать сотрудников компании «Трансстроймеханизация» госпитализировали с отравлением в Краснодарском крае
Не менее 29 дорожников, строящих трассу Краснодар – Керчь, отравились в Краснодарском крае, передаёт Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на свой источник.
Уточняется, что 15 пострадавших госпитализировали в инфекционное отделение Красноармейской ЦРБ с признаками острого инфекционного заболевания желудочно-кишечного тракта. Все они являются сотрудниками компании «Трансстроймеханизация», которая занимается строительством автодороги Краснодар – Керчь.
В данный момент сотрудники Роспотребнадзора исследуют пробы готовых блюд, воды, смывы с объектов внешней среды и биоматериал сотрудников столовой, ге питались отравившиеся работники.
Ранее «Радио 1» сообщало, что пятеро детей отравились в Перми, после чего три заведения города закрыли на месяц.
Уточняется, что 15 пострадавших госпитализировали в инфекционное отделение Красноармейской ЦРБ с признаками острого инфекционного заболевания желудочно-кишечного тракта. Все они являются сотрудниками компании «Трансстроймеханизация», которая занимается строительством автодороги Краснодар – Керчь.
Ранее «Радио 1» сообщало, что пятеро детей отравились в Перми, после чего три заведения города закрыли на месяц.
Яна Таёжная