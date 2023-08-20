Shot: в Курске прогремел мощный взрыв

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В Курске раздался взрыв, в результате которого над районом вокзала стал подниматься дым.
«В Курске прокатился громкий взрыв. Очевидцы сообщают о том, что слышали сильный хлопок в небе над городом, после чего возле местного вокзала появился дым. Официальные подтверждения этой информации на данный момент не поступали», — передает Shot.Читайте также:
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