Shot: в Ленобласти восьмиклассница попала в реанимацию после того, как незнакомец дал ей попить

Фото: Фотобанк Московской области
У 14-летней девочки-подростка диагностировано острое отравление наркотиками
По данным Shot, инцидент произошёл в городе Отрадном накануне вечером. Примерно в 22:00 14-летняя школьница проводила время с друзьями в скейт-парке. В какой-то момент в компании появился неизвестный парень. Ребята перебросились с ним парой слов, а восьмиклассница сделала несколько глотков из его пластиковой бутылки.
Сразу после этого незнакомец исчез, а школьнице резко стало плохо, она потеряла сознание. Восьмиклассницу госпитализировали. Сейчас она находится в реанимации с отравлением неизвестными наркотиками.
Полиция начала поиски незнакомца.
Ранее сообщалось, что в Димитровграде погиб ещё один человек от «Мистера Сидра». В Минздраве России сообщили о 96 пострадавших от отравления суррогатным сидром, 30 из них скончались. Уточняется, что в числе пострадавших также есть беременная женщина и пять несовершеннолетних.
Сразу после этого незнакомец исчез, а школьнице резко стало плохо, она потеряла сознание. Восьмиклассницу госпитализировали. Сейчас она находится в реанимации с отравлением неизвестными наркотиками.
Ранее сообщалось, что в Димитровграде погиб ещё один человек от «Мистера Сидра». В Минздраве России сообщили о 96 пострадавших от отравления суррогатным сидром, 30 из них скончались. Уточняется, что в числе пострадавших также есть беременная женщина и пять несовершеннолетних.
Мария Фирсова