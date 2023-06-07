SHOT: в Омске полиция проверяет студента лётного колледжа, который терроризирует одногруппников

Фото: Фотобанк Московской области / Артем Рязанцев
Сразу несколько студентов Омского лётно-технического колледжа написали заявление в полицию на своего одногруппника
Сразу несколько студентов Омского лётно-технического колледжа гражданской авиации имени А.В. Ляпидевского написали заявление в полицию на своего одногруппника 28-летнего Льва Вяткина, передаёт Telegram-канал SHOT.
По их словам, мужчина постоянно ругается с одногруппниками и устраивает драки.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье трое мужчин избили соседа и изнасиловали его жену.
По их словам, мужчина постоянно ругается с одногруппниками и устраивает драки.
«По ночам Лев развлекается тем, что вламывается с битой в корпус женского общежития и будит всех криками и угрозами. Комендантам даже разослали ориентировки с требованием не пускать студента в общежитие и не провоцировать его при встрече», — говорится в сообщении.Кроме этого, студентки жалуются, что Лев угрожал убить их, а одному из ребят, учащихся в колледже, он отправил голосовое сообщение, в котором угрожал устроить массовый расстрел.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье трое мужчин избили соседа и изнасиловали его жену.
Яна Таёжная