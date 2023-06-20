Shot: в Перми ребёнок умер после употребления героина

istockphoto/Darwin Brandis
10-летний мальчик умер после употребления героина в Перми
Shot сообщает, что 10-летнему мальчику стало плохо в доме у 16-летней знакомой. Он потерял сознание. Девушка вызвала скорую. Ребёнка в коме доставили в реанимацию.
3 дня врачи пытались спасти жизнь ребёнка. Мальчик умер накануне поздно вечером. Эксперты в его организме обнаружили героин.
В квартире, откуда ребёнка увезла скорая, обнаружили пакетик с белым порошком. Его отдали на экспертизу.
Выяснилось, что погибший с 7 лет состоит на учёте в ПДН за мелкое хищение и на учёте у психиатра.
Полиция проводит проверку.
Ранее в Волгоградской области скончался двухлетний ребенок, который напился уксуса. Следствие установило, что ребенок выпил уксус из-за невнимательности родителей, врачи боролись за его жизнь, однако, спасти не смогли.
3 дня врачи пытались спасти жизнь ребёнка. Мальчик умер накануне поздно вечером. Эксперты в его организме обнаружили героин.
Выяснилось, что погибший с 7 лет состоит на учёте в ПДН за мелкое хищение и на учёте у психиатра.
Полиция проводит проверку.
Ранее в Волгоградской области скончался двухлетний ребенок, который напился уксуса. Следствие установило, что ребенок выпил уксус из-за невнимательности родителей, врачи боролись за его жизнь, однако, спасти не смогли.
Мария Фирсова