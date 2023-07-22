SHOT: В Петербурге неадекват избил шахматной доской трех человек во время турнира

Столичная прокуратура опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором видно место прорыва трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года» в Москве. По кадрам видно, что труба с вылетевшей из нее заглушкой находится в подсобном помещении, которое завалено контейнерами и посудой.