SHOT: В Петербурге неадекват избил шахматной доской трех человек во время турнира

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Инцидент, по данным Telegram-канала SHOT, произошел во время турнира в клубе «Петровская ладья». Пострадавшими оказались главный судья шахматных соревнований, охранник и администратор клуба.
Сам неадекватный шахматист уже задержан сотрудниками полиции, которые выясняют у него все обстоятельства и мотивы произошедшего.
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