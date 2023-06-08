SHOT: в Ростовской области диверсанты подожгли оборудование на железной дороге

Фото: Фотобанк Московской области / Александр Кожохин
Диверсанты подожгли батарейный и релейный шкафы на железной дороге в Ростовской области
Неизвестные подожгли оборудование на железной дороге в Ростовской области, что привело к небольшой задержке в движении двух поездов, передаёт Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что инцидент произошёл в районе станции Хапры.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов ищут диверсантов, в отношении них возбуждено уголовное дело.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве местный житель украл электросамокат стоимостью 487 тысяч рублей и сумку с деньгами.
Уточняется, что инцидент произошёл в районе станции Хапры.
«При осмотре выяснилось, что кто-то ночью поджёг батарейный и релейный шкафы», — говорится в сообщении.На месте происшествия обнаружили десятилитровую канистру, две пятилитровые бутылки и тряпки, пропитанные горючим. Последствия были оперативно устранены, а движение поездов восстановлено.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов ищут диверсантов, в отношении них возбуждено уголовное дело.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве местный житель украл электросамокат стоимостью 487 тысяч рублей и сумку с деньгами.
Яна Таёжная