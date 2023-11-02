SHOT: В Рязани застрелен начальник отделения службы судебных приставов

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В Рязани жестоко убит начальник отделения службы судебных приставов по городу и Рязанскому району Сергей Калужский, сообщает Telegram-канал SHOT. Любопытно, что убийство произошло в профессиональный праздник жертвы — День судебного пристава.
Сейчас на месте сейчас работают полиция и криминалисты. Одна из основных версий убийства — профессиональная деятельность Калужского, однако не исключается и личный конфликт.
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