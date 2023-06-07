Shot: в Санкт-Петербурге диверсанты уничтожили ж/д-оборудование

Фото: Фотобанк Московской области
Полыхающие релейные ящики обнаружил машинист тепловоза примерно в 02:30. Прибывшие полицейские осмотрели полностью выгоревшее оборудование: неизвестные отогнули двери шкафов со стороны петель, залили внутрь воспламеняющуюся жидкость и устроили пожар.
Преступники могли скрыться в ближайшем СНТ «Дружба». Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества»: максимальное наказание — 5 лет колонии.
Ранее сообщалось, что в Омске диверсанты подожгли релейные шкафы на ж/д путях. На перегоне Московка — Сыропятское в Омской области неизвестные подожгли два релейных шкафа, сообщает Telegram канал SHOT.
Возгорание заметил машинист мимо проезжающего поезда. Он экстренно сообщил о пожаре в полицию, прибывшие на место специалисты быстро потушили пламя.