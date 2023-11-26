SHOT: В Северной Осетии мужчина открыл стрельбу по прохожему

В североосетинском городе Алагир мужчина открыл стрельбу по прохожему. Как пишет Telegram-канал SHOT, момент нападения попал на видео.





Нападение произошло около 22 часов вечера 25 ноября на улице Хетагурова. Преступник совершил около 4-5 выстрелов из травматического пистолета, после чего запрыгнул в автомобиль и быстро скрылся с места.