SHOT: В турецком Бодруме найдены тела двух туристок, возможно — из России

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Тела двух женщин нашли в турецком курортном городе Бодрум, cообщает Telegram-канал SHOT. По предварительным данным, это могут быть 40-летняя мама с 15-летней дочкой, уроженки РФ.
Одно из тел было завёрнуто в простыни, перевязано верёвкой и спрятано за камнем, другое лежало неподалеку. После того, как их обнаружили местные жители, трупы направили на судмедэкспертизу. Полиция проводит расследование происшествия.
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