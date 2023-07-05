Shot: в Тюменской области уничтожен предполагаемый террорист

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Мужчина приехал к нефтегазовому распределительному узлу со взрывчаткой
Shot пишет, что во время задержания мужчина открыл стрельбу по оперативникам.
ЧП случилось в лесу рядом с деревней Кукушки Исетского района. Неизвестный поздно вечером приехал к нефтегазовому распределительному узлу. Оперативники пытались задержать мужчину, но он начал отстреливаться из пистолета. Его убили ответным огнём.
При себе у мужчины были обнаружены самодельное взрывное устройство и пистолет Макарова калибра 9 мм с боекомплектом. Предположительно, мужчина планировал устроить взрыв на стратегическом объекте.
В данный момент выясняется личность мужчины и устанавливаются его возможные связи с иностранными кураторами.
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ЧП случилось в лесу рядом с деревней Кукушки Исетского района. Неизвестный поздно вечером приехал к нефтегазовому распределительному узлу. Оперативники пытались задержать мужчину, но он начал отстреливаться из пистолета. Его убили ответным огнём.
В данный момент выясняется личность мужчины и устанавливаются его возможные связи с иностранными кураторами.
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Мария Фирсова