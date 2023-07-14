Shot: В Воронеже женщина угрожает арбалетом лифтёрам

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В Воронеже в многоквартирном доме на улице Лизюкова женщина угрожает арбалетом работникам, которые приехали для того, чтобы заменить лифты. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, женщина утверждает, что управляющая компания не дается создать собственникам жилья создать ТСЖ, при этом замена лифтов проходит без согласия жильцов за их же средства.
Она заявила, что никто не сможет зайти в дом, пока не будет проведена прокурорская проверка. Таким образом, женщина вооружилась арбалетом и вышла защищать свой дом от лифтёров.
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Она заявила, что никто не сможет зайти в дом, пока не будет проведена прокурорская проверка. Таким образом, женщина вооружилась арбалетом и вышла защищать свой дом от лифтёров.
«Никто никакие лифты менять не будет. Я больше не буду ничего объяснять, я возьму арбалет и прострелю первооткрывателям ноги, если они придут в наш дом менять лифты», - цитирует Shot сообщение жительницы дома.
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Элина Позднякова