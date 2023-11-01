SHOT: Во Владивостоке психически больная мать зарезала сына и легла спать дальше

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Во Владивостоке психически больная мать в ночь на 1 ноября зарезала собственного четырёхлетнего сына, после чего дальше спокойно легла спать. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Всё произошло в одном из коттеджей на улице Демьяна Бедного в столице Дальневосточного округа. Тело мальчика в луже крови нашёл его отец, прибежав в спальню на крики сына.Выяснилось, что ножевые ранения в шею, живот и грудь, оказавшиеся для него смертельными, нанесла ребёнку его собственная 45-летняя мать. После этого детоубийца спокойно отправилась досыпать.
Мужчина пояснил прибывшим на место преступления правоохранителям, что в 2018 году после рождения сына семья решила переехать жить в Сочи. Вскоре после этого у его жены начало прогрессировать психическое расстройство: она перестала узнавать родного сына и часто слышала какие-то голоса. Тогда отец с сыном остались жить в Сочи, а она вернулась во Владивосток, чтобы начать лечение в психиатрической больнице. Неделю назад мужчина привёз мальчика навестить маму, и в одну из ночей и случилась эта страшная трагедия.
Сейчас женщина уже задержана полицией и даёт признательные показания. За содеянное ей грозит до двадцати лет тюрьмы.
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Мужчина пояснил прибывшим на место преступления правоохранителям, что в 2018 году после рождения сына семья решила переехать жить в Сочи. Вскоре после этого у его жены начало прогрессировать психическое расстройство: она перестала узнавать родного сына и часто слышала какие-то голоса. Тогда отец с сыном остались жить в Сочи, а она вернулась во Владивосток, чтобы начать лечение в психиатрической больнице. Неделю назад мужчина привёз мальчика навестить маму, и в одну из ночей и случилась эта страшная трагедия.
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Артем Путинцев