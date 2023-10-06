Shot: Во Владивостоке третьеклассник поджег военкомат

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На территории военкомата во Владивостоке третьеклассник устроил поджог. Правоохранители задержали мальчика, пишет Телеграм-канал Shot.
Школьник заявил сотрудникам полиции, что хотел просто побаловаться. По информации Shot, у ребёнка диагностировано замедленное психическое развитие.
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Диана Аванесян