Shot: Во «Внуково» и «Домодедово» объявлен план «Ковер»

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В Москве план «Ковер» объявлен в аэропортах «Домодедово» и «Внуково». Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.
План «Ковер» объявляется из-за обнаружения «неопознанного летающего объекта или нарушителя границы». Он подразумевает закрытие воздушного пространства для всех самолетов, кроме спасательных и военных.
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