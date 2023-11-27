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SHOT: Во время шторма в Крыму пропал 50-летний мужчина

27 ноября 2023, 07:16
Фото: iStock/syahrir maulana

Фото: iStock/syahrir maulana

Во время мощного шторма на Крымском побережье без вести пропал местный житель, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 50-летний житель полуострова пошёл посмотреть на шторм в районе рынка «Русич» села Морское и без вести пропал. Близкие пропавшего заволновались и вызвали спасателей.

На место, в котором мог находиться мужчина в последний раз, прибыл местный отряд МЧС. Однако, пока что поиски крымчанина начать не удалось, спасатели ждут нормализации погодных условий.


Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в результате разбушевавшегося шторма пострадали три местных жителя. Всех их госпитализировали в больницу, при этом, в каком состоянии и с какими травмами люди были доставлены в медучреждения – глава региона не уточнил.

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#крым
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Более 6 тысяч жителей Владивостока остались без тепла и воды в результате аварии
27 ноября 2023, 07:26

Фото: iStock/MikeDrone

В результате аварии на магистральном трубопроводе более шести тысяч жителей Владивостока остались без теплоснабжения и горячей воды, об этом представители прокуратуры региона сообщили в своём Telegram-канале.
«В 12 часов 27 ноября 2023 года произошла авария на магистральном трубопроводе теплоснабжения, в результате которой более 6 тысяч жителей Владивостока остались без отопления и горячего водоснабжения», - прокомментировали ситуацию в ведомстве. 

Отмечается, что в настоящий момент специалисты занимаются ликвидацией последствий аварии. 

Прокуратура Приморского края инициировала проверку, в ходе которой будет дана оценка выполнению всех необходимых требований к содержанию магистрального трубопровода.

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SHOT: Во время шторма в Крыму пропал 50-летний мужчина

Fox: ВМС США задержали пиратов, напавших на танкер у берегов Йемена
#авария
#прокуратура
#специалисты
#водоснабжение
#трубы
#теплоснабжение
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Fox: ВМС США задержали пиратов, напавших на танкер у берегов Йемена
27 ноября 2023, 07:05

Фото: iStock/Im Yeongsik

Военно-морские силы США задержали пиратов, которые совершили нападение на танкер Central Park у берегов Йемена, об этом сообщает Fox News.
«Персонал ВМС США преследовал субъектов, производя предупредительные выстрелы, в то же время их преследовал боевой вертолет США. Японский эсминец помог авианосцу USS Mason в перехвате», - прокомментировали ситуацию на телеканале.

Предварительно, нападавшие были пиратами. После задержания их добросили американские военные, которые отвечают за борьбу с пиратством. При этом, отмечается, что ни до груза, ни до членов экипажа нападавшим, к счастью, добраться не удалось.

Напомним, ранее стало известно, что 26 ноября группа лиц напала на танкер с фосфорной кислотой, пришвартованный у побережья Йемена. Однако, на сигнал бедствия отреагировали Военно-морские силы США, которые предотвратили захват судна и задержали злоумышленников.

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#сша
#военные
#вертолёт
#нападение
#преступники
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Три человека пострадали из-за шторма в Севастополе
Губернатор Развожаев заявил о трех пострадавших из-за шторма в Севастополе
27 ноября 2023, 02:15

Фото: istockphoto/Page Chichester

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказала в своем Telegram-канале о последствиях шторма в городе.
Упало 63 дерева, три рекламных щита, а также были повреждены кровли 20 домов, фасады трех зданий и 17 транспортных средств.

Развожаев добавил, что получил доклады от всех оперативных служб. По его словам, в результате непогоды пострадали три человека, которых госпитализировали.

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#шторм
#севастополь
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В порту Ялты из-за шторма оторвалась сухогрузная баржа
В грузовом порту Ялты из-за шторма оторвалась сухогрузная баржа
27 ноября 2023, 01:37

Фото: istockphoto/Phillip Greissel

Глава администрации Ялты Янина Павленко в своем телеграм-канале объявила о том, что из-за шторма оторвалась сухогрузная баржа в грузовом порту.
По ее словам, службы города активно следят за ситуацией и проводят работы по ликвидации последствий непогоды. Были устранены случаи подтопления в подвалах домов на Гурзуфском шоссе, на дорогах в Умельцево в Массандре и в работе Краснокаменки.

Янина Павленко также отметила повреждения кровель зданий на улицах Кирова и в Гурзуфе. В Ливадии и Гурзуфе были повреждены автомобили из-за падения деревьев.

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#автомобили
#шоссе
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Черноморский район Крыма остался без воды и тепла
Глава Черноморского района Крыма сообщила об отсутствии воды и тепла в регионе
27 ноября 2023, 00:55

Фото: istockphoto/Plus69

Электроснабжение насосных станций было нарушено из-за непогоды, что привело к остановке систем водоснабжения, водоотведения и централизованного отопления в Черноморском районе Крыма. Об этом написала в своем телеграм-канале глава района Наталья Писарева.
«Из-за отсутствия энергоснабжения на насосных станциях полностью приостановлено водоснабжение и водоотведение в Черноморском районе. Кроме того, остановлена работа централизованной системы отопления», — отметила Писарева в своем сообщении.
Черноморский район охватывает западную часть Крыма, включая полуостров Тарханкут. В его состав входят 34 населенных пункта, административным центром является поселок Черноморское с численностью более 11 тысяч жителей. Согласно данным гидрометцентра Крыма, воскресный ураганный ветер достигал 40 метров в секунду на метеостанции в Черноморском районе.

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#работа
#эвакуация
#ветер
#водоснабжение
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Около 500 тысяч жителей Крыма остались без света из-за шторма
Советник Аксенова Крючков: около 500 тысяч жителей Крыма остались без света
27 ноября 2023, 00:31

Фото: istockphoto/Liubov Polozhentseva

Около полумиллиона жителей Республики Крым оказались без электричества из-за последствий шторма, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
В своем Telegram-канале он отметил, что на данный момент отключено 166 линий электропередачи 10 кВ, 1185 трансформаторных подстанций и 365 низковольтных линий, что затронуло практически половину миллиона человек.

Самые пострадавшие районы полуострова, по его словам, включают Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский и Ленинский районы. В настоящее время 38 бригад работают над восстановлением электроснабжения.

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#севастополь
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Над Смоленской областью ПВО сбила украинский дрон
ПВО России сбила украинский дрон над Смоленской областью
27 ноября 2023, 00:07

Фото: сайт Минобороны РФ

В Министерстве Обороны Российской Федерации заявили о том, что российские ПВО успешно сбили украинский беспилотник над Смоленской областью при попытке совершить террористическую атаку.
«Вечером двадцать шестого ноября, около 23:20 по московскому времени, была предотвращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием беспилотного летательного аппарата по объектам на территории Российской Федерации. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над территорией Смоленской области», — говорится в сообщении.
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#беспилотник
#всу
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В Орловской области обезвредили украинский дрон
Клычков: в промзоне города Ливны Орловской области обезвредили украинский дрон
26 ноября 2023, 23:36

Фото: istock / aapsky

В телеграм-канале губернатора Андрея Клычкова появилась информация о нейтрализованном украинском дроне в промышленной зоне города Ливны Орловской области.
«Сегодня вечером мы смогли обезвредить ещё один украинский дрон самолетного типа с помощью радиоэлектронного комплекса. Аппарат упал в промзоне города Ливны. На счастье, пострадавших нет. Правоохранительные органы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности», — говорится в сообщении.
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#регионы
#рф
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Хозяевам пострадавших от падения дрона квартир в Туле выплатят компенсацию
Хозяевам квартир, пострадавших от падения дрона в Туле, выплатят по 150 тыс руб
26 ноября 2023, 23:24

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Пресс-служба областного правительства объявила о помощи жителям Тулы, чьи квартиры пострадали от падения украинского беспилотника (БПЛА) в ночь на 26 ноября.
По решению губернатора Алексея Дюмина им предоставят финансовую помощь: 100 тысяч рублей за вред здоровью и 150 тысяч рублей за частичную утрату имущества.

Кроме того, во всех пострадавших квартирах восстановят поврежденные окна. Наиболее пострадавшие квартиры получат новые стеклопакеты, также будет оказана помощь в ремонте помещений. Работы по восстановлению уже начались при участии управляющей компании и администрации Тулы.

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