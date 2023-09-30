Над Белгородом и областью сработала система ПВО

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Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. Воздушные цели сбили на подлете к городу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.
Ранее стало известно, что три беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые несли снаряды, атаковали Белгородскую область. Дроны, по данным SHOT, предположительно были запущены из сёл Уды и Красное Харьковской области.
Два БПЛА сбросили по гранатомётному снаряду ВОГ-17 на приграничное село Богун-Городок, однако промазали, и взрывчатка упала в поле. В результате атаки пострадавших и разрушений нет.
Третий дрон российские пограничники уничтожили из автомата у села Устинка Белгородского района. После падения беспилотник взорвался, но никто не пострадал.
Губернатор региона Вячеслав Гладков также сообщал, что Село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось атаке ВСУ с помощью дрона. С беспилотника сбросили взрывное устройство на стоящие возле жилого дома автомобили. В результате взрывной волной оказались посечены две машины.
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Два БПЛА сбросили по гранатомётному снаряду ВОГ-17 на приграничное село Богун-Городок, однако промазали, и взрывчатка упала в поле. В результате атаки пострадавших и разрушений нет.
Губернатор региона Вячеслав Гладков также сообщал, что Село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось атаке ВСУ с помощью дрона. С беспилотника сбросили взрывное устройство на стоящие возле жилого дома автомобили. В результате взрывной волной оказались посечены две машины.
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Артем Путинцев