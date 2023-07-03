SHOT: Яхта протаранила причал и пришвартованные катера во Владивостоке

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Во Владивостоке во время празднования Дня города 2 июля яхта под залпы праздничного салюта протаранила причал и несколько пришвартованных катеров.
Что послужило причиной столкновения, на данный момент выясняется. Очевидцы делятся кадрами произошедшего в социальных сетях.
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