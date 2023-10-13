SHOT: Житель Пензы убил свою девушку, столкнув ее с лестницы

Фото: istockphoto/Олег Копьёв
В Пензе молодой парень во время ссоры столкнул свою девушку с лестницы. Молодая студентка упала неудачно и скончалась на месте, неделю не дожив до своего 18-летия.
Погибшая училась в Пензенском колледже современных технологий и жила в общежитии в одной комнате со своим молодым человеком Костей, передает телеграм-канал SHOT. Тело девушки обнаружили другие студенты в пролете между этажами в здании общаги. Она уже была мертва.
Одним из первых правоохранители допросили бойфренда погибшей. Тот не стал отпираться и признался, что случайно столкнул подругу с лестницы, когда они сильно поругались из-за бытовых причин. При падении она сильно ударилась головой о ступеньку и получила перелом основания черепа. Когда парень понял, что девушка мертва, он перепугался и сбежал с места преступления.
Молодой человек задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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Одним из первых правоохранители допросили бойфренда погибшей. Тот не стал отпираться и признался, что случайно столкнул подругу с лестницы, когда они сильно поругались из-за бытовых причин. При падении она сильно ударилась головой о ступеньку и получила перелом основания черепа. Когда парень понял, что девушка мертва, он перепугался и сбежал с места преступления.
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Александр Бойцов