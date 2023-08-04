SHOT: Жители Феодосии сообщают о громких взрывах над городом и звуках стрельбы

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
Жители Феодосии сообщили о громких звуках взрывов в городе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил информацию о работе систем ПВО сразу в нескольких районах Крыма. «Работают все службы, повреждений и пострадавших нет», — сообщил он.
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