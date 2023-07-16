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SHOT: Жители Севастополя сообщают о взрывах над городом

16 июля 2023, 03:27

Фото: iStock/Kalichka

Жители Севастополя сообщают о громких взрывах над городом. Предварительно, сработала система ПВО. По информации Telegram-канала SHOT, было слышно как минимум два сильных хлопка со стороны Севастопольской бухты.

Официальной информации об инциденте пока не было, но о работе российской системы ПВО,отразившей украинскую атаку, заявил также и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Из Севастополя сообщают о работе ПВО ВС РФ. Не менее двух раз», — говорится в его сообщении.

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#Севастополь
#Крым
#ПВО
#Владимир Рогов
#Украина
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AP: Четыре человека погибли при стрельбе в Джорджии
15 июля 2023, 23:42

Фото: IStock/Stock_Depot

Минимум четверо людей погибло при стрельбе в американском Хэмптоне (штат Джорджия), сообщает агентство Associated Press. Причины стрельбы пока остаются неизвестными.
Инцидент произошел в округе Генри.  Сейчас подозреваемый находится на свободе. По факту произошедшего начато расследование полиции и бюро расследований штата.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что с начала 2023 года зафиксировано уже более 200 случаев массовой стрельбы, в которых погибло 14 тысяч человек. В Соединенных Штатах ежедневно фиксируется более одного случая массовой стрельбы (так называемого «шутинга»).

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#США
#стрельба
#Джорджия
#гибель людей
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МЧС сообщило о локализации пожара площадью более 1 тыс. квадратных метров на крыше дома в Омске
15 июля 2023, 23:23

Фото: Фотобанк Московской области

Пожар, охвативший крышу пятиэтажного жилого дома в Омске, локализован на площади 1 125 кв. метров, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Возгорание произошло на набережной, по адресу Бульвар Победы, 3. Из здания были эвакуированы 60 человек, ещё 3 спасены пожарно-спасательными подразделениями. 



Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, для тех, кому необходим ночлег, подготовили пункт временного размещения в гимназии №115.

Причины пожара в настоящее время устанавливаются.

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#МЧС
#Омск
#пожары
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Подросток на отцовской машине сбил четырех человек в подмосковных Химках
15 июля 2023, 19:44

Фото: istockphoto/Anton Novikov

В Подмосковье шестнадцатилетний подросток сел за руль папиного автомобиля и въехал в остановку общественного транспорта. Пострадали четыре человека, двое из них госпитализированы.
Инцидент произошел в районе Новогорск городского округа Химки, сообщает сетевое издание «КП в Московской области». Парень сел за руль отцовской иномарки, после чего, не справившись с управлением, врезался в остановку. Все пострадавшие в аварии – рабочие, осуществлявшие ремонтные работы на участке дороги. Двое из них получили незначительные травмы и от госпитализации отказались. Состояние двоих других не уточняется.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают оперативные службы, полиция и скорая помощь. Инспекторы ГИБДД стараются выяснить все обстоятельства, причины и подробности случившегося. 

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#дтп
#подмосковье
#подросток
#остановка
#авария
#рабочие
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На трассе под Москвой произошло ДТП с участием полутора десятков машин
15 июля 2023, 19:27

Фото: istockphoto/Paolo Cordoni

В Подмосковье в районе 19-го километра трассы М-1 «Беларусь» произошла массовая авария. Водитель большегрузного автомобиля Scania протаранил 15 автомобилей, двигавшихся с ним в попутном направлении.
На месте дорожно-транспортного происшествия работают оперативные службы. По предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением из-за внезапной поломки машины, сообщает ТАСС.

В массовом ДТП пострадали три человека. В настоящее время все они госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. Сотрудники ГИБДД выясняют все детали и подробности столкновения. Движение по трассе в районе аварии затруднено. Сотрудники пресс-службы ГУ МВД по Московской области просят автовладельцев учитывать сложившуюся ситуацию и по возможности выбирать объездные пути следования.

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#дтп
#авария
#трасса
#подмосковье
#фура
#гибдд
#автомобиль
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В ТЦ «Афимолл Сити» горит подземный паркинг
15 июля 2023, 19:00

Фото: iStock/Diy1

В торговом центре «Афимолл Сити» в центре Москвы горит подземный паркинг. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным СМИ, возгорание произошло на минус третьем этаже торгового центра на Пресненской набережной в Москве.

На место происшествия выехали экстренные службы. Причина возгорания, а также наличие пострадавших уточняется.

Ранее, на этой неделе, сообщалось о пожаре в шато-отеле «Немчиновка парк» в Одинцовском округе Московской области. Площадь возгорания составила 100 кв.м. В результате происшествия никто не пострадал. В ликвидации участвовали 63 человека и 23 единицы техники. 

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В кубанском поселке ливневые потоки смыли пешеходный мост
15 июля 2023, 18:59

Фото: istockphoto/Wheatfield

Непогода продолжает бушевать в Краснодарском крае. В поселке Новомихайловское Туапсинского района на глазах у местных жителей потоки воды смыли пешеходный мост.
В регионе снова объявлено штормовое предупреждение. На территории Туапсинского района все экстренные службы работают в режиме повышенной готовности, передает сетевое издание VK Press. Госавтоинспекция обращается к автолюбителям с просьбой не выезжать на дороги: они залиты водой.

В Новомихайловском под напором воды на глазах у изумленных местных жителей рухнул пешеходный мост. Металлическая конструкция не выдержала все увеличивающихся ливневых потоков. Также в поселке подтоплены 25 придомовых территорий, в некоторые дома вошла вода. Из опасной зоны эвакуировано 15 человек. Сохраняется высокая вероятность подъема уровня воды в реках и водотоках.

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#краснодарский край
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#река
#режим
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Часть подозреваемых в подготовке убийства Симоньян и Собчак – несовершеннолетние
15 июля 2023, 17:36

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Среди членов националистической группировки «Параграф-88», которые подозреваются в подготовке покушения на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак, есть несовершеннолетние. Об этом сообщает пресс-служба Басманного суда Москвы.
В числе шестерых подозреваемых, которых задержали в Москве и Рязанской области, есть лица, не достигшие 18 лет, поэтому фото- и видеосъёмка следственных мероприятий пресс-службой проводиться не будет.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила попытку убийства главреда RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак, которую пытались организовать по заданию Службы безопасности Украины. 

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#Симоньян
#Собчак
#покушение
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Патриарх Кирилл призвал отпустить из-под ареста митрополита Павла
15 июля 2023, 15:59

Фото: РИА Новости/Стрингер

Необходимо выпустить наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) из-под ареста, поскольку нахождение под стражей может привести к его смерти. С таким заявлением выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своём обращении, опубликованном на сайте РПЦ.
Предстоятель заявил, что изменение меры пресечения с домашнего ареста на нахождение в СИЗО митрополиту Павлу, находящемуся в преклонных годах, может привести к серьёзному ухудшению здоровья и смерти в следственном изоляторе.  

Он также указал, что наместника арестовали за его религиозные убеждения.

«Данное решение суда, неправосудное и очевидно продиктованное властями Украины, имеет своей целью запугать верующих, заставить их отказаться от защиты своей религиозной свободы и святынь и является частью масштабных гонений, развернутых украинскими властями против Украинской православной церкви. Религиозный деятель не может и не должен подвергаться такого рода репрессивным мерам за свои религиозные убеждения», — подчеркнул патриарх Кирилл.

Ранее сообщалось, что Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения митрополиту УПЦ и наместнику Киево-Печерской лавры Павлу (Лебедю) и отправил его в СИЗО до 14 августа. 

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#РПЦ
#арест
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Взрывное устройство обнаружили под машиной главы села в Запорожской области
15 июля 2023, 13:35

Фото: istockphoto/aerogondo

Под автомобилем главы Давыдовского сельсовета в Запорожской области было обнаружено самодельное взрывное устройство (СВУ). Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство общественно опасным способом.
СВУ было найдено при осмотре автомобиля, который стоял около здания сельской администрации, сообщает РИА Новости. Прибывшие на место взрывотехники разминировали машину и обезвредили бомбу на месте. Были изъяты две тротиловые шашки, взрыватель, другие составные части смертоносного предмета.

Сотрудники Следственного управления СК России по Запорожской области предполагают, что неизвестный злоумышленник установил взрывное устройство под днищем автомобиля в ночь с 13 на 14 июля. В настоящее время проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия с целью выяснения лиц, причастных к попытке покушения.

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#Запорожская область
#сву
#автомобиль
#покушение
#глава
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