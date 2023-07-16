SHOT: Жители Севастополя сообщают о взрывах над городом

Фото: iStock/Kalichka
Жители Севастополя сообщают о громких взрывах над городом. Предварительно, сработала система ПВО. По информации Telegram-канала SHOT, было слышно как минимум два сильных хлопка со стороны Севастопольской бухты.
«Из Севастополя сообщают о работе ПВО ВС РФ. Не менее двух раз», — говорится в его сообщении.Читайте также:
Гладков: ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородом
Песков отметил эффективность системы ПВО РФ после атаки БПЛА на Курскую АЭС
В Ростовской области зафиксирована работа системы ПВО
Артем Путинцев