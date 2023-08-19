Шпионский дрон нашли в подмосковном Селятине

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Шпионский дрон был обнаружен в подмосковном Селятине. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что дрон должен был снять танковый полигон в Алабине, однако не долетел. Очевидец, обнаруживший дрон, вызвал сотрудников полиции.
На данный момент идет поиск оператора квадрокоптера.
Напомним, Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. Дежурные силы ПВО своевременно обнаружили и подавили беспилотник средствами радиоэлектронной борьбы.
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На данный момент идет поиск оператора квадрокоптера.
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Екатерина Коршунова