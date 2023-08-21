Шприц с неизвестной жидкостью воткнулся в ногу ребенку в каршеринге

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В Москве шприц с неизвестной жидкостью воткнулся в ногу девочке в автомобиле каршеринга, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, супруги с 10-летней дочерью арендовали автомобиль через сервис Belkacar. Когда семья стала выходить из машины, девочка почувствовала, как что-то укололо ее в ногу. У ребенка пошла кровь.
Отец обыскал заднее сиденье, на котором сидела дочь, и обнаружил там шприц с неизвестной жидкостью.
Перепуганные родители экстренно отвезли девочку в больницу, где у нее взяли все анализы.
Супруги написали заявление в полицию, шприц забрали на экспертизы для установления природы жидкости.
Сейчас родители находятся в ожидании результатов анализов.
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Отец обыскал заднее сиденье, на котором сидела дочь, и обнаружил там шприц с неизвестной жидкостью.
Супруги написали заявление в полицию, шприц забрали на экспертизы для установления природы жидкости.
Сейчас родители находятся в ожидании результатов анализов.
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Евгения Парфентьева