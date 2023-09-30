Схрон ВСУ с пластиковой взрывчаткой обнаружили в Ростовской области

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Неподалеку от города Таганрог в Ростовской области фермеры занимались подготовкой поля к осени и зимним холодам. Неподалеку от кустов они обнаружили схрон с самодельными взрывными устройствами (СВУ).
Тайник был замаскирован, и мужчины не сразу поняли, что это такое. Потом они вытащили пакет и обнаружили в нем три СВУ — одно было упаковано в алюминиевую банку, а два других просто перемотаны изолентой. СВУ состояли из пластиковой взрывчатки, к которой были прикреплены взрыватели от ручных гранат РГД-1. В качестве поражающих элементов СВУ были начинены 40-миллиметровыми шурупами.
После обнаружения схрона отважные и бесшабашные донские фермеры сами извлекли запалы из пластида и обезвредили взрывные устройства, после чего вызвали экстренные службы и передали им опасную находку. Позже взрывотехники сказали, что мужчины родились в рубашке и чудом не разлетелись на фрагменты во время неумелого разминирования.
Специалисты МЧС убедительно просят граждан в случае обнаружения подозрительных предметов самостоятельно не трогать и не приближаться к ним, а немедленно сообщить о находке в правоохранительные органы.
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После обнаружения схрона отважные и бесшабашные донские фермеры сами извлекли запалы из пластида и обезвредили взрывные устройства, после чего вызвали экстренные службы и передали им опасную находку. Позже взрывотехники сказали, что мужчины родились в рубашке и чудом не разлетелись на фрагменты во время неумелого разминирования.
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Александр Бойцов