«Шторма века» бушует на черноморском побережье

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«Шторм века» накрыл все черноморское побережье России. По данным «Российской газеты, порывы ветра достигают 35 метров в секунду.
Огромные волны сносят все на своем пути. Сообщается, что в Сочи рухнул трехэтажный дом. Его подмыло водой, а потом его снесло сильным ветром. Однако жители успели самостоятельно покинуть здание, никто не пострадал.
Местные власти призывают местных жителей и туристов оставаться в безопасности, избегать пребывания на улице и быть осторожными.
По прогнозам синоптиков, шторм и нестабильная погода в регионе продлятся еще несколько дней.
Уже известно об одном погибшем в Крыму мужчине. Он отправился на беоег моря посмотреть на волны и пропал без вести. После было найдено его тело. Также сообщается о четырех пострадавших.
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Местные власти призывают местных жителей и туристов оставаться в безопасности, избегать пребывания на улице и быть осторожными.
Уже известно об одном погибшем в Крыму мужчине. Он отправился на беоег моря посмотреть на волны и пропал без вести. После было найдено его тело. Также сообщается о четырех пострадавших.
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Элина Позднякова