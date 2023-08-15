Штормовое предупреждение из-за тайфуна объявлено в Приморье

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В связи с приближением тайфуна LAN к Приморью, которое уже испытало стихию «Ханун», было объявлено штормовое предостережение, информирует Примгидромет.
«Из-за возможного усиления полярного фронта при его контакте с тайфуном, 17 августа в районах Ольгинском, Кавалеровском, Дальнегорском и Тернейском ожидаются осадки до 100 миллиметров с потенциальными последствиями. Предвидится штормовой прилив, увеличение уровня воды в малых реках и их выход за пределы берегов», — отметил руководитель Примгидромета Борис Кубай.Читайте также:
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