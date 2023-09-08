Схваченный в Крыму украинский агент признался, что собирал данные о ВМФ РФ

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Задержанный в Крыму украинский агент признался, что собирал данные о входе в бухту Севастополя, сообщили в ФСБ.
На допросе украинский агент признался, что собирал данные о входе в бухту Севастополя, бонах, точках ПВО и передвижениях военных кораблей, в том числе подлодок «Калибров». Он также отслеживал взлет боевых самолетов с аэродрома «Бельбек».
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