Сибирская язва бушует в одном из государств Африки

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В Республике Замбия выявлено уже более 330 случаев заражения штаммом сибирской язвы, при этом четверо граждан этой южноафриканской страны уже скончались. Об этом сообщает онлайн-издание Zambia24 cо ссылкой на слова главы Минздрава республики Сильвии Масебо.
«В стране произошла вспышка сибирской язвы, число заболевших достигло 335, летальных случаев — четыре», — отметила министр.Напомним, что сибирская язва (карбункул злокачественный, антракс) — это особо опасное и молниеносно протекающее инфекционное заболевание, вызванное бактерией Bacillus anthracis, которое поражает сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. По словам специалистов, заражение сибирской язвой происходит моментально, достаточно просто взять мясо больного животного в руки. Животное же может заразиться, раскопав скотомогильники.
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