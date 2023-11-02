Сибирская язва бушует в одном из государств Африки

В Республике Замбия выявлено уже более 330 случаев заражения штаммом сибирской язвы, при этом четверо граждан этой южноафриканской страны уже скончались. Об этом сообщает онлайн-издание Zambia24 cо ссылкой на слова главы Минздрава республики Сильвии Масебо.