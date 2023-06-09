Сиделка обокрала питерского пенсионера почти на миллион рублей

Фото: Фотона Московской области / Елизавета Клушина
Уточняется, что происшествие произошло на Софийской улице в Санкт-Петербурге. У 82-летнего пенсионера Василия Михайловича была сиделка Дилфуза, которой он сильно доверял. Мужчина давал ей свою банковскую карту, чтобы она покупала ему всё необходимое, а также написал на помощницу доверенность. Спустя месяц пенсионер проверил счёт и оказалось, что на нём не хватает 970 тысяч рублей. После этого Дилфуза пропала.
Ранее «Радио 1» сообщало, что шестидесятилетний дедушка застрелил из огнестрельного оружия своего знакомого в деревне Каменка городского округа Кашира, а в Иркутске восьмилетнюю девочку госпитализировали после того, как она выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.