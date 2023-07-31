Сидевший водитель школьного автобуса показывал детям порно-ролики

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В селе Заречное Краснодарского края водитель школьного автобуса показывал детям порно-ролики, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, 54-летний мужчина пришел на пост школьного водителя не так давно. Сперва, он начал демонстрировать детям порно-ролики, однако, при каких обстоятельствах ему удавалось показывать школьникам видео – не уточняется. Позже он стал рассылать интимные фото и видео детям в социальных сетях.
История с «дополнительными занятиями» для школьников дошла до родителей. Они обратились в полицию и водителя задержали следователи местного СК.
Выяснилось, что до работы школьным водителем мужчина сидел в тюрьме. По какой статье – не уточняется.
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Евгения Парфентьева