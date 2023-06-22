Сифилис обнаружили в челябинском детском саду

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Из-за венерического заболевания сотрудника в Челябинске проверят детский сад
Венерическое заболевание сотрудника стало причиной начала проверки детского сада в Челябинске специалистами регионального Минздрава. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.
Телеграм-канал «Подъём», родители детей рассказали, что поводом для проверок стал сифилис. Они также отметили, что им предлагали сначала подписать согласие на приём анализов без разъяснения диагноза сотрудника. После родительского собрания название заболевания вскрылось и на руководство учреждения был написан коллективное заявление в прокуратуру. Также известно, что один из детей уже заболел.
Ранее иммунолог Владимир Болибок заявил, что главным признаком ослабленного иммунитета являются наиболее частые болезни у человека, по сравнению с другими людьми его возраста.
Телеграм-канал «Подъём», родители детей рассказали, что поводом для проверок стал сифилис. Они также отметили, что им предлагали сначала подписать согласие на приём анализов без разъяснения диагноза сотрудника. После родительского собрания название заболевания вскрылось и на руководство учреждения был написан коллективное заявление в прокуратуру. Также известно, что один из детей уже заболел.
Андрей Гаврилов