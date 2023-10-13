Сигнал «Режим» вводили в Ленобласти из-за неопознанного объекта в небе

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Сигнал «Режим» вводили в Ленинградской области из-за обнаружения неопознанного объекта в небе. Однако через пол часа он удалился самостоятельно. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, объект был обнаружен силами противовоздушной обороны днем ранее в окрестностях Великого Новгорода. Утром около 9 утра воздушный объект двигался со скоростью 210 километров в час на высоте около 7,3–8,3 тысячи метров.
После обнаружения данного объекта был введен «Режим», в рамках которого гражданские самолеты сменили курс, а системы ПВО и воинские части пришли в боевую готовность. Однако вмешиваться не пришлось, так как объект пропал.
Накануне также сообщалось, что экипажи пяти пассажирских самолетов подали сигналы тревоги, когда пролетали над территорий России.
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После обнаружения данного объекта был введен «Режим», в рамках которого гражданские самолеты сменили курс, а системы ПВО и воинские части пришли в боевую готовность. Однако вмешиваться не пришлось, так как объект пропал.
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Элина Позднякова