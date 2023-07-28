Силы Минобороны предотвратили атаку беспилотника на Москву

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Ночью на 28 июля вражеский беспилотник попытался атаковать российскую столицу, но был сбит силами Минобороны, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин с своем Telegram-канале.
«Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет», - прокомментировал ситуацию Собянин.
Напомним, последний раз БПЛА атаковали Москву утром понедельника 24 июля. Нападение дронов было подавлено силами РЭБ. Один из потерпевших крушение беспилотников упал недалеко от здания Минобороны на Комсомольском проспекте, а второй врезался в офисное здание на улице Лихачева. К счастью, тогда столица также не получила серьезных повреждений, никто из жителей Москвы не пострадал.
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Евгения Парфентьева