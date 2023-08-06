Силы ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Москве. 

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Вражеский летательный аппарат пытался подлеть к Москве. С помощью ПВО получилось предотвратить нападение, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее сообщали, что 6 августа в Подольске беспилотник сбила система ПВО. Осколки БПЛА частично упали на детскую площадку. Погибших нет, однако один пенсионер получил ожог руки, при это на данный момент его жизни сейчас ничего неугрожает.
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Дана Игумнова