Сильный ливень повредил крышу склада Wildberries в подмосковной Электростали

Фото: РИА Новости/Ирина Алтухова
Крышу склада Wildberries в Электростали повредил сильный ливень. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-ретейлера.
Из-за повреждения крыши в помещение склада проникла вода и затопила около 500 квадратных метров.
Работники были экстренно эвакуированы из здания. Никто не пострадал.
В настоящее время проводятся восстановительные работы. Все товары перевезены в другие части склада. Ущерб, нанесённый ливнем, будет посчитан позднее. Деньги за товары компания вернёт продавцам.
Уточняется, что работа на объекте продолжается: осуществляется приём посылок от продавцов и происходит передача заказов покупателям.
Ранее сообщалось, что из-за ливня в Москве было затоплено футбольное поле незадолго до матча «Спартака» и «Зенита». Удалось быстро ликвидировать последствия дождя, поэтому он не помешал проведению игры.
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Работники были экстренно эвакуированы из здания. Никто не пострадал.
Уточняется, что работа на объекте продолжается: осуществляется приём посылок от продавцов и происходит передача заказов покупателям.
Ранее сообщалось, что из-за ливня в Москве было затоплено футбольное поле незадолго до матча «Спартака» и «Зенита». Удалось быстро ликвидировать последствия дождя, поэтому он не помешал проведению игры.
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Анастасия Чинкова