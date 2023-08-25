Сильный пожар в подмосковном Нахабино

Фото: iStock/Kileman
Крупный пожар в подмосковном Нахабино, горит ангар на строительном рынке. Об этом сообщает портал «360».
По словам очевидцев, на место происшествия прибыли экстренные службы. Сообщается о машинах МЧС и скорой помощи.
Густой дым наблюдают местные жители за несколько километров от места возгорания. По предварительной информации, горит склад с лакокрасочными материалами.
Информации о пострадавших в настоящее время нет. Причины пожара не известны.
Читайте также:
В Сочи горит четырехэтажный многоквартирный дом
При пожаре в приамурском селе погибли три человека, в том числе ребенок
Из жилого дома в Красноярске эвакуировали более 150 человек из-за пожара
Густой дым наблюдают местные жители за несколько километров от места возгорания. По предварительной информации, горит склад с лакокрасочными материалами.
Читайте также:
В Сочи горит четырехэтажный многоквартирный дом
При пожаре в приамурском селе погибли три человека, в том числе ребенок
Из жилого дома в Красноярске эвакуировали более 150 человек из-за пожара
Анастасия Крестьянова