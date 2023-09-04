Сильный пожар вспыхнул у ленинградского вокзала в Москве

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По предварительной информации, возгорание произошло из-за того, что кто-то поджег мусора. Далее пламя перекинулось на складские помещения.
Утром 4 сентября в Видном в складских помещениях, где хранились лакокрасочные изделия, потушен крупный пожар площадью 1,2 тысячи квадратных метров. При пожаре никто не пострадал.
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