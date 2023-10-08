Сильное землетрясение произошло в Афганистане, есть погибшие

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Власти афганской провинции Герат сообщают т о 100 погибших и 500 раненых в результате мощного землетрясения. Об этом сообщает американское агентство Associated Press.
Представитель Министерства по борьбе со стихийными бедствиями Афганистана Джанан Саик сообщил, что эпицентр пришёлся на три населённых пункта в районе «Зинда Джан» в провинции Герате. Кроме того, некоторые дома в провинциях Фарах и Бадгис частично разрушились.
Ранее ООН назвала предварительную цифру в 320 погибших, но позже заявила, что эта цифра всё ещё проверяется.
По данным Геологической службы США, 7 октября на западе Афганистана было зафиксировано шесть подземных толчков, самый сильный из которых имел магнитуду 6,3.
ВОЗ и посольство Ирана в Кабуле выразили соболезнования в связи с жертвами землетрясения и объявили, что готовы помочь пострадавшим.
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Ранее ООН назвала предварительную цифру в 320 погибших, но позже заявила, что эта цифра всё ещё проверяется.
ВОЗ и посольство Ирана в Кабуле выразили соболезнования в связи с жертвами землетрясения и объявили, что готовы помочь пострадавшим.
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Артем Путинцев