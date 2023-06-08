Фото: Фотобанк Московской области / Константин Семенец
На западе Великобритании сильный ветер унёс надувной шар с 9-летним мальчиком внутри
Сильный ветер унёс надувной шар с ребёнком внутри в Великобритании, передаёт «РЕНТ ТВ».
Уточняется, что инцидент произошёл в парке на западе государства. Дети пошли на аттракцион, где нужно передвигаться в бассейне, находясь в надувной сфере. В это время начался сильный ветер и один из шаров с 9-летним мальчиком внутри сдуло.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве местный житель украл электросамокат стоимостью 487 тысяч рублей и сумку с деньгами, а в Иркутске восьмилетняя девочка выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.
Уточняется, что инцидент произошёл в парке на западе государства. Дети пошли на аттракцион, где нужно передвигаться в бассейне, находясь в надувной сфере. В это время начался сильный ветер и один из шаров с 9-летним мальчиком внутри сдуло.
«Шар полетел над деревьями и лопнул, упав на тротуаре», — говорится в сообщении.Мальчика госпитализировали с серьёзными травмами при помощи воздушной авиации.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве местный житель украл электросамокат стоимостью 487 тысяч рублей и сумку с деньгами, а в Иркутске восьмилетняя девочка выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.
Яна Таёжная