В горах Абхазии ищут семерых вооружённых людей

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В горах у села Азанта в Гулрыпшском районе Абхазии охотники заметили группу из семерых вооружённых людей, сейчас силовые структуры ведут их интенсивный поиск. Об этом сообщил ТАСС министр внутренних дел республики Роберт Киут.
«Они были вооружены иностранным оружием, предположительно автоматами М-4, в черной форме без каких-либо опознавательных знаков, в масках, касках, хорошо экипированы. У них также был коптер, который летал над местностью», — сообщил министр.Глава МВД добавил, что под усиленную охрану взяты все подступы к городу Сухум.
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