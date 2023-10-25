Силовики устроили облаву на крупнейшем оптовом рынке Челябинска

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В Челябинске правоохранительные органы оцепили крупнейший оптовый рынок в поисках нелегальных мигрантов. Информацию сообщает URA.RU.
Вчера вечером, 24 октября, возле рынка съехались автомобили полиции и Росгвардии. Также сообщается, что группы ДПС стоят на въезде и у дороги рядом с поселком Кременкуль, где размещается рынок. Силовики вывели оттуда не менее сотни мигрантов, рассказала изданию одна из свидетелей.
Сообщается, что местные жители жаловались объект с большим количеством нелегалов из Средней Азии, которые цепляются к детям.
Ранее сообщалось, что мигрант, напавший на девятилетнюю девочку в лифте жилого дома в Москве, находился в столице нелегально. Мужчина пытался изнасиловать ребенка. Возбуждено уголовное дело.
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«Сотрудники СК опечатали площадку, стоящие на ней боксы, автомобили. Также задержаны некоторые представители рынка», — указано в публикации.
Ранее сообщалось, что мигрант, напавший на девятилетнюю девочку в лифте жилого дома в Москве, находился в столице нелегально. Мужчина пытался изнасиловать ребенка. Возбуждено уголовное дело.
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Алина Юрчак