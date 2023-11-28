Силовики в Татарстане предотвратили серию терактов и диверсий

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Сотрудники спецслужб предотвратили серию терактов и диверсий, которые готовил житель Татарстана, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, в столице региона Казани задержали 30-летнего безработного мужчину, который признался в подготовке серии поджогов и взрывов. Он также сознался, что состоял в легионе «Свобода России»*.
В ходе обысков по месту жительства задержанного были обнаружены семь таймеров для детонатора, семь трансформаторов для создания тока, квадрокоптер и десять систем сброса для него, восемь дополнительных аккумуляторов для коптера, два часовых механизма, 3 кг аммиачной селитры, механический таймер-замыкатель и пять мобильных телефонов. Помимо этого, житель Татарстана показал силовикам свой схрон в лесу, где он хранил 17 бутылок с зажигательной смесью.
В телефоне задержанного нашли переписки с членами террористической организации, в которой он состоял.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям об участии в деятельности террористической организации и покушении на диверсию. Суммарно, ему грозит более 20 лет лишения свободы.
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*Запрещенная в России террористическая организация
В ходе обысков по месту жительства задержанного были обнаружены семь таймеров для детонатора, семь трансформаторов для создания тока, квадрокоптер и десять систем сброса для него, восемь дополнительных аккумуляторов для коптера, два часовых механизма, 3 кг аммиачной селитры, механический таймер-замыкатель и пять мобильных телефонов. Помимо этого, житель Татарстана показал силовикам свой схрон в лесу, где он хранил 17 бутылок с зажигательной смесью.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям об участии в деятельности террористической организации и покушении на диверсию. Суммарно, ему грозит более 20 лет лишения свободы.
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*Запрещенная в России террористическая организация
Евгения Парфентьева