Силовики задержали замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилова

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Силовики задержали заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах республики.
Ранее сообщалось, в Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве при продаже своих образовательных курсов. В квартире блогера задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с управлением ФСБ. Против него возбуждено уголовное дело. Блогеру Аязу Шабутдинову грозит до десяти лет колонии.
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Уголовное дело о мошенничестве возбуждено против блогера Аяза Шабутдинова
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