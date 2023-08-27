Симоньян заявила, что рядом с ее домом опять упал дрон

Фото: iStock/vadimrysev
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что рядом с ее дроном второй раз за неделю упал БПЛА. Об этом рассказала Симоньян в эфире телеканала «Россия 1».
Симоньян подчеркнула, что у террористов, которые добиваются отказа РФ от специальной операции, ничего не получится.
Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что ВСУ совершили покушение на военного корреспондента информационного агентства News Front в Херсонской области.
Читайте также:
Сальдо заявил, что ВСУ совершили покушение на журналиста в Херсонской области
В Киеве забили тревогу из-за ЧП на фронте
Лавров: западные политики и журналисты работают языком, а не головой
«Им нужно устроить большой показательный ужас, желательно, размаха 11 сентября башен-близнецов, чтобы мы впали в панику, побежали, прибежали бы к нашему президенту и сказали: «Нет, все, никого защищать не будем, никакие земли наши нам не нужны. Давайте все вернем, лишь бы не летали над нашими головами эти дроны». У них такой расчет – расчет неверный», — подчеркнула Симоньян.
Читайте также:
Сальдо заявил, что ВСУ совершили покушение на журналиста в Херсонской области
В Киеве забили тревогу из-за ЧП на фронте
Лавров: западные политики и журналисты работают языком, а не головой
Екатерина Коршунова